Alle elezioni in Danimarca nessun partito ha ottenuto la maggioranza necessaria a formare un governo

In Danimarca, dove domenica si è votato per rinnovare il Parlamento, a conteggio dei seggi ormai inoltrato sembra che né il blocco di centrosinistra né il blocco di centrodestra abbiano ottenuto un numero sufficiente di seggi (90) per poter formare una maggioranza. Come previsto il partito più votato è stato quello dei Socialdemocratici, di centrosinistra, che ha ottenuto circa il 27,7 per cento dei voti (con 85 seggi per il blocco di cui fa parte). Il secondo partito più votato è stato il partito di centrodestra Venstre, in calo rispetto alle elezioni del 2019, con il 13,3 per cento dei voti (74 seggi per il blocco di cui fa parte). Decisivo per la formazione di una maggioranza sarà con tutta probabilità il partito dei Moderati, guidato da Lars Løkke Rasmussen, che ha ottenuto il 9,2 per cento dei voti e 16 seggi.

La campagna elettorale danese è stata movimentata e piena di polemiche, e caratterizzata da un quadro politico particolarmente frammentato. Diversi commentatori ritengono probabile che alla fine si formerà un governo di coalizione fra il centrosinistra e il partito di Rasmussen, i Moderati. La stessa prima ministra uscente Mette Frederiksen, leader dei Socialdemocratici, ha fatto capire di essere più che disponibile a parlarne con Rasmussen. Sarebbe la prima volta dal 1978 che i Socialdemocratici si alleano con un grosso partito centrista per formare un governo. In quel caso l’alleanza durò appena otto mesi.

