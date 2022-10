Chi sono i sottosegretari del governo Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’elenco dei sottosegretari del suo governo, otto dei quali assumeranno le deleghe di viceministri: sono 39 in tutto, come quelli del precedente governo Draghi, e tra loro ci sono 13 donne e 26 uomini. Diciassette provengono da Fratelli d’Italia, il partito di Meloni, undici dalla Lega, otto da Forza Italia, due da Noi Moderati (e una non è parlamentare).

I sottosegretari e i viceministri sono le persone che lavorano più a stretto contatto con i ministri, solitamente occupandosi di questioni specifiche su cui hanno precise deleghe. La più grande differenza tra i due incarichi è che ai viceministri è permesso partecipare al Consiglio dei ministri, su invito del presidente del Consiglio.

Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia)

Sottosegretario e vice ministro agli Esteri

Ha 58 anni ed è nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno e fa parte di Fratelli d’Italia. Ha una lunga militanza in Alleanza Nazionale, con cui entrò in parlamento da deputato per la prima volta nel 2001. Nel 2005 divenne relativamente famoso perché fu il promotore e primo firmatario di una legge di riforma del diritto penale che per questo assunse il suo nome. Dopo che il parlamento ebbe apportato profonde modifiche, Cirielli votò contro e chiese che il suo nome non fosse più associato alla legge, che ora è ricordata come “ex Cirielli”. Tra il 2009 e il 2012 fu presidente della Provincia di Salerno.

Francesco Paolo Sisto (Forza Italia)

Sottosegretario e vice ministro alla Giustizia

Ha 67 anni, fa parte di Forza Italia ed è avvocato. È entrato in parlamento nel 2008, e da allora e ha avuto ruoli importanti in varie commissioni parlamentari, come la commissione Antimafia e quella per gli Affari costituzionali. È stato tra gli avvocati difensori di Silvio Berlusconi nel cosiddetto “processo escort”, che è ancora in corso. Nel governo uscente guidato da Mario Draghi era segretario alla Giustizia.

Maurizio Leo (Fratelli d’Italia)

Sottosegretario e vice ministro all’Economia

Ha 67 anni, è nato a Roma e fa parte di Fratelli d’Italia. Prima di entrare alla Camera con Alleanza Nazionale nel 2001 era stato docente di Diritto tributario presso varie istituzioni didattiche gestite dalla Guardia di Finanza. Secondo indiscrezioni giornalistiche, al ministero dell’Economia dovrebbe occuparsi soprattutto di fisco.

Valentino Valentini (Forza Italia)

Sottosegretario e vice ministro allo Sviluppo Economico

Ha 60 anni, è nato a Bologna e fa parte di Forza Italia. Prima di entrare alla Camera nel 2006 è stato a lungo assistente personale di Silvio Berlusconi nella gestione dei suoi viaggi e dei suoi rapporti all’estero. In particolare, Valentini approfondì il rapporto con la Russia, tanto che viene tuttora definito il punto di collegramento tra Forza Italia e il regime russo. È stato anche insignito di un’onorificenza russa, l’ordine di Lomonosov. È probabile che per questa sua vicinanza alla Russia gli sia stato affidato un incarico al ministero dello Sviluppo economico e non a quello degli Esteri, benché fosse più vicino alle sue competenze.

Vannia Gava (Lega)

Sottosegretaria e vice ministra all’Ambiente

Ha 48 anni, è nata a Sacile, in provincia di Pordenone, e fa parte della Lega. Fu eletta alla Camera nel 2008 ed è stata sottosegretaria all’Ambiente sia nel primo governo di Giuseppe Conte sia in quello di Mario Draghi.

Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia)

Sottosegretario e vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti

Ha 47 anni, è nato a Bologna e fa parte di Fratelli d’Italia. È figlio di un esponente piuttosto noto del Movimento sociale italiano di Bologna (Marcello Bignami) e fin da giovanissimo ha militato in varie formazioni giovanili di destra. È stato consigliere regionale in Emilia Romagna tra il 2010 e il 2018. In quegli anni, tra le altre cose, si parlò di lui per la pubblicazione di una sua foto in divisa da nazista, che era stata scattata nel 2005 (quando lui aveva 30 anni) durante una festa di addio al celibato. È stato eletto alla Camera nel 2018 con Forza Italia, ma un anno dopo ha aderito a Fratelli d’Italia.

Edoardo Rixi (Lega)

Sottosegretario e vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti

Ha 48 anni, è nato a Genova e fa parte della Lega. Nel 2012 fu candidato sindaco per la Lega a Genova: prese meno del 7 per cento e non arrivò al ballottaggio. Nel 2018 fu eletto alla Camera e nominato viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del primo governo Conte. Nel 2019 si dimise perché condannato in primo grado con l’accusa di peculato e falso per uno scandalo di grosse spese non rendicontate quando era consigliere regionale in Liguria. È stato tuttavia assolto in appello perché il fatto non sussiste, e poi in Cassazione.

Maria Teresa Bellucci (Fratelli d’Italia)

Sottosegretaria e vice ministra al Lavoro

Ha 50 anni, è nata a Roma e fa parte di Fratelli d’Italia. Prima di entrare alla Camera nel 2018 era stata docente a contratto di Psicologia all’Università La Sapienza di Roma.

Giorgio Silli (Noi Moderati)

Sottosegretario agli Esteri

Ha 45 anni, è di Firenze ed è stato in parlamento dal 2018 al 2022. Alle ultime elezioni si era presentato in un collegio plurinominale della Toscana con la lista Noi Moderati, ma non è stato eletto. Ha iniziato la sua carriera politica nel Popolo della Libertà, la federazione di centrodestra guidata da Silvio Berlusconi, per poi confluire in Forza Italia, dove era rimasto fino al 2019. Poi è passato a Cambiamo!, il partito fondato da Giovanni Toti che alle ultime elezioni si è presentato insieme ad altri in Noi Moderati.

Maria Tripodi (Forza Italia)

Sottosegretaria agli Esteri

Ha 40 anni ed è nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. È stata deputata dal 2018 al 2022, eletta con Forza Italia, facendo parte della commissione parlamentare per la difesa e di quella di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Emanuele Prisco (Fratelli d’Italia)

Sottosegretario agli Interni

Laureato in Giurisprudenza, è nato nel 1977 a Perugia, dove è stato eletto prima consigliere comunale e poi nominato assessore all’Urbanistica. Ha aderito ad Alleanza Nazionale, poi al PdL e infine e Fratelli d’Italia, con cui è stato eletto alla Camera sia nel 2018 sia nel 2022.

Wanda Ferro (Fratelli d’Italia)

Sottosegretaria agli Interni

È nata nel 1968 e fa politica da quasi trent’anni, prima con il Movimento Sociale Italiano, poi con AN, PdL e Forza Italia: è stata presidente della Provincia di Catanzaro, la sua città natale, e nel 2017 ha aderito a Fratelli d’Italia, con cui alle ultime elezioni è stata eletta alla Camera.

Nicola Molteni (Lega)

Sottosegretario agli Interni

Ha 46 anni, è nato a Cantù ed è attivo in politica dagli anni Novanta con la Lega. È stato eletto alla Camera per la prima volta nel 2008 ed è già stato sottosegretarioministero all’Interno nel primo governo Conte e nel governo Draghi. Prima della formazione del governo Meloni era dato come possibile ministro dell’Interno.

Andrea Delmastro Delle Vedove (Fratelli d’Italia)

Sottosegretario alla Giustizia

È nato in provincia di Biella nel 1976 ed è stato segretario provinciale prima con il Fronte della Gioventù e poi con Azione Giovani. È stato eletto per la prima volta con Fratelli d’Italia nel 2018: nella scorsa legislatura era capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione Esteri. È anche il responsabile degli Affari Esteri del partito..

Andrea Ostellari (Lega)

Sottosegretario alla Giustizia

È nato in provincia di Padova, è un avvocato ed è stato eletto senatore con la Lega nel 2018, a 44 anni. È l’attuale presidente della Commissione Giustizia del Senato: l’anno scorso si era parlato di lui in relazione ai vari tentativi di ostruzionismo, promossi dai partiti di destra e portati avanti da lui, al disegno di legge Zan contro le discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale, identità di genere e contro le persone con disabilità.

Isabella Rauti (Fratelli d’Italia)

Sottosegretaria alla Difesa

È la figlia di Pino Rauti, ex segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano (MSI), il partito di estrema destra nato nel Secondo dopoguerra che raccoglieva i reduci del fascismo. Dopo aver lasciato AN, ha prima aderito al Popolo della Libertà e poi a Fratelli d’Italia, con cui è stata eletta nel 2018 al Senato. Ha fatto parte della Commissione Difesa ed è vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato. È stata sposata con l’ex ministro e sindaco di Roma Gianni Alemanno.

Matteo Perego (Forza Italia)

Sottosegretario alla Difesa

Ha 40 anni, è nato a Milano. Prima di cominciare a lavorare per l’azienda di famiglia, un cappellificio, aveva ricoperto vari ruoli da funzionario nell’azienda di moda Giorgio Armani. È stato eletto deputato nel 2018 alla Camera con Forza Italia, partito di cui è stato nominato responsabile nazionale del dipartimento Difesa.

Lucia Albano (Fratelli d’Italia)

Sottosegretaria all’Economia

È nata a San Benedetto del Tronto nel 1965 ed entrata nella Camera due anni fa, sostituendo il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli, dimessosi in seguito all’elezione a presidente della Regione Marche. Durante la scorsa legislatura è stata membro della Commissione Trasporti.

Federico Freni (Lega)

Sottosegretario all’Economia

Ha 42 anni. Alle elezioni politiche di settembre è stato eletto con la Lega. Nel settembre del 2021 era stato nominato sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze del governo Draghi al posto di Claudio Durigon.

Sandra Savino (Forza Italia)

Sottosegretaria all’Economia

È nata nel 1960 a Trieste, dove ha cominciato la sua carriera politica. È stata assessora all’Economia della Regione Friuli Venezia Giulia e poi è stata eletta deputata nel 2013 per il Popolo della Libertà per poi aderire successivamente a Forza Italia: alle elezioni del 25 settembre era candidata alla Camera come capolista nel collegio plurinominale del Friuli.

Fausta Bergamotto

Sottosegretaria allo Sviluppo Economico

È nata a L’Aquila, in Abruzzo, e ha 54 anni. Ha lavorato come funzionaria regionale in Abruzzo ed è stata assessora all’Aquila. Ha una lunga esperienza da dirigente alla presidenza del Consiglio, dove ha lavorato in diversi uffici dal 2004.

Massimo Bitonci (Lega)

Sottosegretario allo Sviluppo Economico

È nato nel 1965 a Padova, città di cui è stato sindaco, ed è iscritto alla Lega dai tempi del segretario Umberto Bossi. È entrato in parlamento nel 2008 ed è stato sottosegretario all’Economia durante il primo governo Conte. Fino al 2016 era stato sindaco di Padova, poi decaduto per tensioni interne alla coalizione di destra.

Claudio Barbaro (Fratelli d’Italia)

Sottosegretario all’Ambiente

Nato a Roma nel 1955, È un politico e dirigente sportivo, nonché membro della giunta del CONI. È stato consigliere del comune di Roma prima con il MSI e poi con AN, quindi eletto deputato nelle liste del PdL. Negli ultimi anni aveva aderito al Movimento Nazionale per la Sovranità, un partito di estrema destra poi sciolto dentro Fratelli d’Italia. Nel 2018 fu eletto al Senato con la Lega, per poi passare a Fratelli d’Italia. Alle elezioni politiche del 25 settembre era il candidato in un collegio uninominale nella provincia di Napoli, dove però è stato sconfitto dal candidato del Movimento 5 Stelle Raffaele De Rosa.

Patrizio La Pietra (Fratelli d’Italia)

Sottosegretario all’Agricoltura

È un senatore toscano 61enne di Fratelli d’Italia, di cui nella scorsa legislatura è stato capogruppo nella commissione Agricoltura. Da diversi anni è coordinatore provinciale del partito a Pistoia.

Luigi D’Eramo (Lega)

Sottosegretario all’Agricoltura

Ha 46 anni ed è un politico di destra molto noto nella provincia dell’Aquila, dove è stato più volte consigliere e assessore, comunale e provinciale. Nel 2018 era stato aletto alla Camera con la Lega: era stato ricandidato alla Camera, sempre con la Lega, ma non era stato rieletto.

Tullio Ferrante (Forza Italia)

Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti

È un deputato campano di Forza Italia di 33 anni, appena eletto per la prima volta. Prima di entrare in politica faceva l’avvocato in un grosso studio legale italiano, Tonucci & Partners. In una recente intervista al Giornale ha raccontato di essere molto amico di Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi.

Claudio Durigon (Lega)

Sottosegretario al Lavoro

Ha 51 anni ed è uno dei dirigenti della Lega più influenti al di fuori delle regioni del Nord. Nel primo governo Conte era stato sottosegretario del Lavoro, nel governo di Mario Draghi è stato brevemente sottosegretario all’Economia. Nel settembre del 2021 si era dimesso dopo le molte critiche ricevute per avere chiesto che un parco di Latina tornasse a essere intitolato al fratello di Mussolini.

Paola Frassinetti (Fratelli d’Italia)

Sottosegretaria all’Istruzione

Ha 66 anni, è un’avvocata di Genova nota negli ambienti della destra post fascista, già in parlamento con Alleanza Nazionale, rieletta nel 2018 e nel 2022.

Augusta Montaruli (Fratelli d’Italia)

Sottosegretaria all’Università e alla Ricerca

È una deputata 39enne di Fratelli d’Italia alla seconda legislatura, dopo essere stata consigliera regionale in Piemonte. Prima di entrare in politica faceva l’avvocata.

Gianmarco Mazzi (Fratelli d’Italia)

Sottosegretario alla Cultura

È un ex autore televisivo ed esperto di comunicazione di 62 anni, appena eletto con Fratelli d’Italia alla Camera. Di recente era stato amministratore delegato di Arena di Verona srl e direttore artistico dell’Arena di Verona.

Lucia Borgonzoni (Lega)

Sottosegretaria alla Cultura

Senatrice 46enne della Lega, era già stata due volte sottosegretaria alla Cultura, prima nel primo governo Conte e poi nel governo Draghi. Nel 2020 era la candidata della coalizione di destra alla presidenza dell’Emilia-Romagna: fu staccata di diversi punti da Stefano Bonaccini, del Partito Democratico.

Vittorio Sgarbi (Noi Moderati)

Sottosegretario alla Cultura

È uno dei più noti critici d’arte e personaggi televisivi italiani, noto ormai da anni per le sue teatrali apparizioni, spesso piuttosto volgari, in tv e in parlamento. Era già stato brevemente sottosegretario alla Cultura in un governo guidato da Silvio Berlusconi, fra 2001 e 2002.

Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia)

Sottosegretario alla Sanità

È un farmacista attivo da anni in Puglia prima con Alleanza Nazionale e poi con Fratelli d’Italia. Ha 49 anni ed è stato da poco rieletto per una seconda legislatura alla Camera.

Giuseppina Castiello (Lega)

Sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento

Ha 51 anni ed è una politica campana che nella sua carriera è stata iscritta a vari partiti della coalizione di destra, da Alleanza Nazionale passando per Forza Italia fino alla Lega, che alle elezioni del 2022 l’aveva candidata in un collegio uninominale a Napoli. Castiello era stata sconfitta dal candidato del M5S, Orfeo Mazzella. Nel primo governo Conte era stata sottosegretaria al ministero per il Sud.

Matilde Siracusano (Forza Italia)

Sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento

37 anni, ex modella, ha lavorato come giornalista e collaboratrice parlamentare prima di aderire a Forza Italia, con cui è stata eletta alla Camera nel 2018 e rieletta nel 2022. È la compagna del presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio (con rispettive deleghe)

Alessio Butti (Fratelli d’Italia)

Innovazione

Senatore di Fratelli d’Italia, 58 anni, è ritenuto molto vicino a Meloni, con cui condivide la militanza dentro il Fronte della Gioventù e Alleanza Nazionale.

Giovanbattista Fazzolari (Fratelli d’Italia)

Attuazione del programma

Senatore 50enne di Fratelli d’Italia, dagli anni Novanta è uno dei principali collaboratori di Giorgia Meloni. Di recente per Fratelli d’Italia è stato responsabile delle trattative interne alla coalizione per il programma e le liste comuni.

Alberto Barachini (Forza Italia)

Editoria

Senatore di Forza Italia al secondo mandato, 50enne, attuale presidente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Prima di entrare in politica era stato giornalista per Tgcom24.

Alessandro Morelli (Lega)

Coordinamento politiche economiche

Storico attivista della Lega, considerato molto vicino al segretario Matteo Salvini, è in parlamento dal 2018 e nel governo Draghi era viceministro alle Infrastrutture. Fra 2013 e 2018 era stato direttore di Radio Padania.