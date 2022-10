Max Verstappen ha stabilito il nuovo record di vittorie in un Mondiale di Formula 1

Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto anche il Gran Premio del Messico di Formula 1, terzultima gara del Mondiale corsa domenica sera a Città del Messico. Con quest’ultima vittoria, la quattordicesima nella stagione in corso, Verstappen ha stabilito il nuovo record di successi in una singola stagione di Formula 1, superando quelli stabiliti da Michael Schumacher nel 2004 e da Sebastian Vettel nel 2013.

Simply unstoppable!@Max33Verstappen makes it an extraordinary FOURTEEN wins in 2022, breaking the record for the most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/TE7mOJ9o4b

— Formula 1 (@F1) October 30, 2022