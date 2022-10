Questa settimana (ma anche la prossima) questa rubrica si potrebbe chiamare Weekly Beasts: Halloween Edition per il numero di zucche che sono arrivate negli zoo e che sicuramente continueranno a vedersi almeno fino al 31 ottobre. Le zucche non sono solo oggetti di scena per fotografie divertenti, ma vengono date agli animali riempite di cibo: mais per i lemuri, carne per le tigri, rami per le giraffe e cosi via. Nelle foto si può notare come ciascun animale sceglie di interagire con la propria zucca: chi ci si ficca dentro di testa, chi la fa rotolare, chi la studia giudiziosamente o si avvicina con poca convinzione. Poi ci sono bei ritratti di un procione, una scimmia e un pappagallo allo zoo di Managua in Nicaragua, oche e cavalli bianchi, e per finire, sapete quanto pesa una rinoceronte appena nata?