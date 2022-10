Il marito di Nancy Pelosi, speaker della Camera statunitense, è stato aggredito da una persona entrata in casa sua

Venerdì mattina a San Francisco, in California, una persona è entrata nell’abitazione della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi e ha aggredito suo marito Paul Pelosi, che è stato successivamente ricoverato in ospedale: lo ha fatto sapere Drew Hammill, il portavoce di Nancy Pelosi, che in quel momento non era in casa. Hammill non ha dato ulteriori dettagli sull’accaduto, ma ha detto che il marito di Pelosi, che ha 82 anni, non è in condizioni gravi, che l’aggressore è stato arrestato e che è stata avviata un’indagine sui motivi dell’attacco.