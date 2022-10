Memo Remigi è stato cacciato dal programma di Rai 1 “Oggi è un altro giorno” per aver palpeggiato la cantante Jessica Morlacchi in diretta

Giovedì la Rai ha interrotto il proprio contratto di collaborazione con il cantante e conduttore televisivo Memo Remigi per il programma Oggi è un altro giorno, perché durante la puntata di venerdì scorso, in diretta su Rai 1, Remigi aveva palpeggiato la cantante Jessica Morlacchi. Remigi, che ha 83 anni, era in piedi di fianco a Morlacchi e le avvolgeva le spalle con un braccio durante un annuncio della conduttrice: a un certo punto il cantante ha progressivamente abbassato la mano fino a palpare il sedere di Morlacchi, che a quel punto ha cercato di allontanarlo.

La Rai ha detto che il comportamento di Remigi ha violato il codice etico dell’azienda. Remigi nel frattempo ha sostenuto che il suo era «soltanto un gesto innocente e scherzoso» nei confronti di una stimata collega, di cui non aveva intenzione di «urtare la sensibilità».