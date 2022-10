Celebripost

Il 27 ottobre Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sharon Duncan-Brewster e Mariah Carey erano alla prima del secondo film di Enola Holmes, in cui Millie Bobby Brown interpreta la sorella minore di Sherlock Holmes e che arriverà su Netflix il 4 novembre. Un altro gruppo di persone che valeva la pena fotografare nei giorni scorsi era composto da Lupita Nyong’o, Danai Gurira e Sheryl Lee Ralph alla prima di Black Panther: Wakanda Forever, che uscirà invece nei cinema il 9 novembre. In quell’occasione c’era anche Rihanna, che ha poi pubblicato “Lift Me Up”, la sua prima nuova canzone in sei anni, che fa parte della colonna sonora del film. Completano la raccolta Brad Pitt e Chloë Grace Moretz al Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1; i Duran Duran; le facce di Giorgia Meloni e David Hasselhoff; gli applausi a Tim Burton e Donald Trump con una copia di un numero di Playboy del 1990 in cui è in copertina.