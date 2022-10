C’è stato un terremoto di magnitudo 6.4 nel nord delle Filippine: ci sono stati vari danni e almeno 26 feriti

Martedì sera, quando in Italia erano quasi le 17, c’è stato un terremoto di magnitudo 6.4 nel nord delle Filippine. L’epicentro della scossa è stato a pochi chilometri dalla città di Vigan, nel nord-ovest dell’isola di Luzon, e l’ipocentro a 15,2 chilometri di profondità. Il terremoto si è sentito fino alla capitale Manila, che si trova circa 350 chilometri più a sud: ha provocato vari danni e almeno 26 feriti.

Mercoledì mattina l’aeroporto internazionale di Laoag, non lontano dall’epicentro del terremoto, è rimasto chiuso temporaneamente a causa dei danni provocati dalla scossa. Un ospedale di una città a circa 60 chilometri dall’epicentro è stato fatto evacuare, due città sono rimaste senza elettricità e alcuni edifici sono crollati parzialmente. Sono stati danneggiati anche vari ponti e strade. Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. ha raccomandato alla popolazione di rimanere fuori dagli edifici molto alti per via di possibili scosse di assestamento nelle prossime ore.