È morto l’attore comico Leslie Jordan, noto soprattutto per la serie tv “Will & Grace”

È morto a 67 anni l’attore comico Leslie Jordan, famoso soprattutto per i suoi ruoli nelle serie tv Will & Grace e American Horror Story. Durante la pandemia da coronavirus Jordan aveva attirato milioni di fan sui social network con i suoi video divertenti. È morto lunedì in un incidente stradale, dopo che la sua auto è andata a sbattere contro un edificio a Los Angeles. Al momento non è chiaro se sia stato ucciso a causa dell’incidente o se prima avesse avuto un malore alla guida.

Jordan nacque a Chattanooga, in Tennessee, nel 1955, e cominciò a dedicarsi alla recitazione dopo i vent’anni, ottenendo i suoi primi ruoli in televisione a metà anni Ottanta. Nei primi anni Duemila si fece notare grazie al ruolo secondario che ebbe in Will & Grace, una serie che parla dell’amicizia tra un avvocato gay e una designer di interni che condividono un appartamento a New York. Jordan, che era a sua volta gay, vinse un Emmy per il suo ruolo nella serie nel 2006.