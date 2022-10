Le notizie di politica italiana occupano l’apertura di quasi tutti i giornali di oggi, con l’attesa per il discorso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera nel dibattito sulla fiducia in cui presenterà il programma del suo governo e le richieste del leader della Lega Matteo Salvini su immigrazione, tasse e pensioni. Il Corriere della Sera apre invece con un’intervista al presidente ucraino Zelensky, il Sole 24 Ore si occupa del calo del prezzo del gas sui mercati internazionali, Avvenire titola sulle preoccupazioni per l’andamento della guerra fra Russia e Ucraina, e i giornali sportivi presentano le partite di stasera di Champions League di Juventus e Milan.