L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata al nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, che sabato ha giurato al palazzo del Quirinale come nuova presidente del Consiglio insieme ai ministri e alle ministre: il Corriere della Sera e la Stampa dedicano un certo spazio alle prime dichiarazioni del nuovo governo, mentre Repubblica titola sul caro energia come primo problema che il nuovo governo dovrà affrontare. Un’altra notizia piuttosto presente è la chiusura del 20° Congresso Nazionale del Partito comunista cinese (PCC), e in particolare l’episodio che ieri ha attirato molta attenzione sulla stampa internazionale: l’allontanamento dell’ex presidente cinese Hu Jintao, 79 anni, dal suo posto nell’assemblea vicino all’attuale presidente Xi Jinping.