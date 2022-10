Le previsioni meteo per lunedì 24 ottobre

Secondo le previsioni meteo domani, lunedì 24 ottobre, sarà una giornata dal tempo piuttosto variabile, tendenzialmente nuvolosa e piovosa al Nord e più serena al Sud. Nel Nord sono previste piogge in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, con temporali in Liguria anche nel pomeriggio. Potrebbe piovere anche in Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e sull’appennino emiliano-romagnolo. Il tempo dovrebbe migliorare in serata, ma non in Lombardia e Piemonte. Nel Centro sarà tendenzialmente nuvoloso, con qualche pioggia scarsa prevista solo in Toscana. Al Sud sarà tendenzialmente sereno, salvo qualche nuvolosità prevista in mattinata su Campania e Puglia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili