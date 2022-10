Un aereo militare russo è precipitato in un’area residenziale in Siberia

Domenica un aereo da guerra russo è precipitato in una zona residenziale nella Siberia meridionale, in Russia, danneggiando seriamente alcuni edifici. L’incidente si è verificato nella città di Irkutsk, capoluogo dell’omonima regione. Secondo le autorità locali, un caccia Sukhoi Su-30 è caduto su un’abitazione di due piani e nell’incidente sono morti entrambi i piloti, mentre non ci sarebbero morti o feriti tra i civili. Il governo russo ha confermato l’incidente, specificando che il caccia stava svolgendo un volo di test quando è precipitato.

È il secondo incidente di questo tipo in meno di una settimana. Lunedì scorso, un caccia Sukhoi Su-34 era precipitato in un’area abitata nella città di Ejsk non molto distante dal confine con l’Ucraina, uccidendo almeno 15 persone. In quel caso vari osservatori ed esperti avevano segnalato come incidenti di questo tipo potrebbero diventare più frequenti, viste le difficoltà per l’aviazione russa di riparare e fare un’adeguata manutenzione dei propri aerei a causa delle sanzioni internazionali imposte per l’invasione dell’Ucraina.