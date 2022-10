Partite e orari dell’undicesima giornata di Serie A

L’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 si gioca tra venerdì 21 e lunedì 24 ottobre. Inizia con l’anticipo Juventus-Empoli di venerdì sera e prosegue sabato con quelli di Milan e Inter. Domenica sono attese in particolare Atalanta-Lazio e Roma-Napoli. L’undicesima giornata si concluderà poi lunedì sera con i posticipi Cremonese-Sampdoria e Sassuolo-Verona. In questo turno non ci saranno partite giocate in contemporanea.

Venerdì 21/10

20.45

Juventus-Empoli [Dazn]

Sabato 22/10

15.00

Salernitana-Spezia [Dazn]

18.00

Milan-Monza [Dazn]

20.45

Fiorentina-Inter [Dazn, Sky]

Domenica 23/10

12.30

Udinese-Torino [Dazn, Sky]

15.00

Bologna-Lecce [Dazn]

18.00

Atalanta-Lazio [Dazn]

20.45

Roma-Napoli [Dazn]

Lunedì 24/10

18.30

Cremonese-Sampdoria [Dazn]

20.45

Sassuolo-Verona [Dazn, Sky]

La classifica della Serie A dopo dieci giornate:

Punti PG PV PN PP DR 1 Napoli 26 10 8 2 0 16 2 Atalanta 24 10 7 3 0 10 3 Milan 23 10 7 2 1 10 4 Roma 22 10 7 1 2 4 5 Lazio 21 10 6 3 1 16 6 Udinese 21 10 6 3 1 9 7 Inter 18 10 6 0 4 4 8 Juventus 16 10 4 4 2 6 9 Sassuolo 12 10 3 3 4 0 10 Empoli 11 10 2 5 3 -2 11 Torino 11 10 3 2 5 -4 12 Salernitana 10 10 2 4 4 -4 13 Fiorentina 10 10 2 4 4 -4 14 Monza 10 10 3 1 6 -6 15 Spezia 9 10 2 3 5 -10 16 Lecce 8 10 1 5 4 -3 17 Bologna 7 10 1 4 5 -7 18 Verona 5 10 1 2 7 -10 19 Cremonese 4 10 0 4 6 -12 20 Sampdoria 3 10 0 3 7 -13

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.

