Ci si aspetta che oggi Giorgia Meloni riceva l’incarico

Oggi si concluderanno le consultazioni tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i rappresentanti dei partiti: alle 10.30 andrà al Quirinale la coalizione di destra, e al termine del colloquio con molta probabilità Mattarella darà l’incarico di formare il governo a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, il partito più votato alle ultime elezioni.

Nonostante alcuni dissidi avvenuti negli ultimi giorni nella coalizione di destra per via delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina, non dovrebbero esserci problemi per Meloni, che a meno di sorprese potrà contare sul sostegno di Berlusconi e del suo partito Forza Italia, oltre che ovviamente della Lega di Matteo Salvini: i tre dovrebbero andare al Quirinale assieme.

È probabile che Meloni riceva l’incarico «con riserva», anche se è certa di avere una maggioranza. Dopo un’ultima verifica della possibilità di formare un governo, Meloni dovrà tornare al Quirinale e «sciogliere la riserva», presentando anche una lista dei ministri. Non è da escludere tuttavia la possibilità che Meloni si presenti già oggi da Mattarella con la lista dei ministri pronta da approvare: in questo caso potrebbe accettare l’incarico «senza riserva», ma è un fatto raro accaduto solo quattro volte nella storia repubblicana (l’ultima con Berlusconi nel 2008).

Dopo lo scioglimento della riserva, Mattarella comunque può anche decidere di opporsi alla nomina dei ministri proposti, specie nei ruoli più delicati. Nel 2014, per esempio, l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano bloccò la nomina del magistrato Nicola Gratteri da parte di Matteo Renzi, che alla fine nominò Andrea Orlando, mentre nel 2018 Lega e Movimento 5 Stelle tentarono di mettere il controverso economista Paolo Savona (teorico dell’uscita dall’euro) al ministero dell’Economia, e Mattarella pose il suo veto.

Se tutto fila liscio, entro il fine settimana o al massimo all’inizio della prossima la nuova presidente del Consiglio e i ministri assumeranno le loro funzioni giurando “nelle mani” del presidente della Repubblica, come si dice riprendendo la formula usata nell’articolo 93 della Costituzione. Entro dieci giorni dal decreto di nomina, infine, il governo deve presentarsi in entrambe le camere e ottenere il voto di fiducia dei parlamentari.