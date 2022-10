Tesla ha raddoppiato i suoi profitti rispetto a un anno fa, ma ha comunque deluso le aspettative degli investitori

Mercoledì Elon Musk, amministratore delegato dell’azienda che produce automobili elettriche Tesla, ha presentato i risultati economici relativi al terzo trimestre del 2022 ai propri investitori, rivelando che la società va meno bene di quanto avevano preventivato gli analisti della borsa di New York. Ci si aspettava che il fatturato di Tesla per il terzo trimestre fosse di almeno 21,96 miliardi di dollari, ma è stato di 21,45 miliardi di dollari. L’utile netto dell’azienda è raddoppiato rispetto allo stesso periodo di un anno fa, raggiungendo i 3,33 miliardi di dollari, ma Wall Street si aspettava che il profitto di Tesla fosse invece di 3,9 milioni di dollari.

Due settimane fa, Tesla aveva dichiarato di aver prodotto 22 mila veicoli in più rispetto a quelli che erano stati già consegnati: secondo alcuni analisti, questo voleva dire che l’azienda non è al momento capace di rispondere velocemente alla domanda dei consumatori. Durante la chiamata con gli investitori, Musk ha confermato questi sospetti, dicendo che nelle ultime settimane è diventato molto più costoso consegnare i veicoli a chi li ha comprati per via di problemi nel settore dei trasporti e della logistica. Musk ha però detto anche che conta di star “passando a un ritmo di consegna più fluido”.

«Non posso sottolineare abbastanza che abbiamo moltissima domanda per il quarto semestre e prevediamo di vendere tutte le auto che abbiamo. Le fabbriche funzionano a pieno regime e consegniamo tutte le auto che produciamo», ha detto Musk. Alcuni analisti si sono però detti preoccupati della possibilità che l’indebolimento dell’economia globale, soprattutto in Asia e Europa, abbassi la domanda di prodotti costosi come le auto elettriche nei prossimi mesi. Altre preoccupazioni riguardano il fatto che sta diventando più difficile produrre e consegnare batterie e che Musk potrebbe dover vendere alcune delle sue azioni Tesla per finanziare il proprio acquisto di Twitter.

