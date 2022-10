L’Indonesia ha sospeso la vendita di tutti gli sciroppi e altri medicinali liquidi: il governo sospetta che potrebbero aver causato la morte di 99 bambini

L’Indonesia ha sospeso la vendita di tutti gli sciroppi e altri medicinali liquidi che potrebbero aver provocato la morte di 99 bambini nel paese. Il ministero della Salute indonesiano ha fatto sapere di aver aperto un’indagine su alcuni medicinali contenenti composti organici tossici che potrebbero essere collegati a gravi lesioni ai reni riscontrate nei bambini morti e in più di altri 200 bambini, la maggior parte dei quali sotto ai cinque anni. I nomi di questi medicinali o delle aziende che li producono non sono stati resi noti. Non è stato chiarito nemmeno se siano importati oppure se vengano prodotti localmente.

Due settimane fa l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) aveva emesso un’allerta per quattro sciroppi per la tosse e il raffreddore che secondo il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus potevano aver causato la morte di 66 bambini nello stato africano del Gambia. L’OMS aveva detto che gli sciroppi in questione erano prodotti dall’azienda farmaceutica indiana Maiden Pharmaceuticals Limited e contenevano «quantità inaccettabili» di glicole dietilenico ed etilenico, due composti che se ingeriti possono provocare danni di vario tipo, anche fatali, tra cui lesioni ai reni.

Giovedì il ministero della Salute indonesiano ha detto che il glicole dietilenico ed etilenico sono gli stessi composti che erano stati trovati anche in alcuni degli sciroppi e dei medicinali liquidi usati in Indonesia. Le autorità indonesiane hanno comunque detto che gli sciroppi usati in Gambia non erano venduti nel paese. La vendita dei prodotti sarà sospesa fino a quando le autorità avranno completato l’indagine sui medicinali che si sospetta possano contenere questi ingredienti.