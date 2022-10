5 oggetti per la casa scontati su eBay

L’autunno può essere il momento giusto per rinnovare la propria casa e comprare l’elettrodomestico “indispensabile” per la propria cucina. Tra le varie promozioni, c’è quella “Casa e giardino” di eBay: fino a domenica 30 ottobre ci sono migliaia di prodotti in offerta dagli elettrodomestici per la casa alle stufe e ai caminetti, dall’arredamento agli articoli per animali.

Per usufruire degli sconti basta soltanto inserire il codice coupon “CASA22” nel campo dedicato prima di effettuare il pagamento. Il coupon dà diritto a uno sconto del 20 per cento su tutti i prodotti in offerta. Può essere utilizzato da ogni utente per un massimo di tre ordini, per uno sconto massimo di 100 euro a ordine (300 euro complessivi). La spesa minima richiesta è di 20 euro.

Chi volesse approfittarne, ma avesse dei dubbi sull’affidabilità dei venditori di eBay (che non ha solo le aste, ma offre anche prodotti che si possono comprare direttamente come sulle altre piattaforme di e-commerce), tenga presente che per ogni venditore si possono leggere voti e recensioni, che molto spesso sono migliaia. Qui abbiamo selezionano cinque tipologie di prodotti che ci sembrano interessanti.

Friggitrice ad aria

Fra i prodotti per la cucina in offerta ci sono decine di friggitrici e tra queste molte ad aria. Sono elettrodomestici di medie dimensioni, più o meno le stesse di una macchina per il caffè di quelle che macinano i chicchi, e vengono consigliate come alternativa salutare alle friggitrici vere e proprie. Non lasciano in casa odore di fritto, soprattutto perché quello che fanno non è friggere: sono in realtà piccoli forni ventilati e infatti, oltre che per cuocere patatine e crocchette di pollo, possono essere usati per preparare un po’ tutto quello che si può fare al forno. Fra le friggitrici ad aria c’è per esempio la Princess AIRFRYER: può contenere più di un chilo e mezzo di cibo, ha un cestello rimovibile, utile per trasportare le pietanze calde dopo la “frittura” senza dover portare in giro l’intero cassetto di plastica e ha componenti lavabili anche in lavastoviglie. La Princess AIRFRYER è in vendita su eBay in offerta: il prezzo, da scontare del 20 per cento, è di 91,90 euro. In alternativa, un modello simile ma più economico è quella Bakaji da 3 litri scontata a 39,92 euro.

Fornetti

Ancora fra i prodotti da cucina su eBay ci sono numerosi fornetti scontati, adatti a cuocere e scaldare ogni tipo di cibo. Dopo l’esperienza dei vari lockdown, però, in molti si sono improvvisati pizzaioli e panificatori e si è diffuso l’interesse per un tipo particolare di fornetti, quelli elettrici per fare la pizza. Rispetto ai forni normali, sono in grado di raggiungere temperature molto elevate in breve tempo e cuocere una pizza in pochi minuti, in un modo che secondo i produttori ricorda quello del forno a legna. Tra questi fornetti per pizza c’è in vendita su eBay l’Ariete 909: la pizza viene cotta su una pietra refrattaria, cioè una lastra che permette di ottenere cotture ad alte temperature in modo uniforme e costante. È molto semplice da utilizzare: ha solo due manopole, una per impostare la temperatura con valori da 0 a 5 (che è il massimo, circa 400 °C) e un timer con segnale acustico che arriva fino a 30 minuti. Il fornetto pizza Ariete 909 costa 90,53 euro con uno sconto di 18,11 euro utilizzando il coupon “CASA22”.

Tiragraffi

I tiragraffi, che vengono anche chiamati “palestre tiragraffi”, sono “attrezzi” che permettono ai gatti di mantenersi in forma, di ottenere una buona visuale dall’alto del proprio territorio e di fare qualche comodo pisolino. Sono utili per gli animali, ma possono anche evitare dispiaceri agli umani, limitando la possibilità che i gatti si “facciano le unghie” sui nostri divani. Ci sono palestre tiragraffi che sono pensate – oltre che per piacere ai gatti – per essere anche oggetti di arredamento: in genere però sono abbastanza costose. Un buon compromesso fra l’estetica e la praticità può essere un tiragraffi albero-parco, acquistabile dalla sezione delle offerte eBay dedicate agli articoli per animali e disponibile in diversi colori. La piattaforma più alta dell’albero-parco arriva a 1 metro e 70, quindi può dare al gatto un’ottima prospettiva panoramica; il palo tiragraffi principale è abbastanza lungo da permettere anche a un gatto adulto di farsi le unghie stendendo la schiena; inoltre ci sono delle palline appese a forma di topo con cui il felino si può divertire. Costa 74,90 euro, che con lo sconto del coupon “CASA22” scendono a 60,92 euro.

Macchine da caffè senza cialde

L’offerta di eBay propone anche centinaia di macchine da caffè e tè. Quelle da caffè negli ultimi anni si sono molto diffuse nelle nostre case, in particolare quelle a capsule o a cialde, che spesso sono considerate più pratiche della tradizionale moka. Non sono però le uniche macchine per fare il caffè che esistono: ci sono infatti anche anche quelle cosiddette “automatiche”, che macinano direttamente i chicchi di caffè tostati. Anche se il loro costo è più alto rispetto a quelle che vanno a capsule, a lungo termine si può risparmiare sull’acquisto del caffè. Inoltre sono una scelta più ecologica rispetto alle capsule, che generano grandi volumi di rifiuti, generalmente difficili da riciclare. Tra le macchine da caffè automatiche c’è la Gaggia Naviglio: funziona solo con chicchi, di cui è possibile regolare cinque livelli di macinatura. Si possono inoltre scegliere tre livelli di intensità del caffè in modo da ottenere un risultato più vicino ai propri gusti. Ha anche un buon montalatte per preparare i cappuccini. La Gaggia Naviglio su eBay fino al 30 ottobre è in offerta a 295,19 euro (368,99 euro scontati del 20 per cento). Un altro modello con caratteristiche simili è la Brera: costa un po’ meno, 277,9 euro.

Cuociriso

Fra i piccoli elettrodomestici da cucina in offerta su eBay ci sono anche diverse cuociriso. Si tratta di strumenti adatti a cuocere il riso in bianco in maniera più simile a come si fa in Asia (dove il riso non viene bollito in pentola come la pasta, come invece facciamo in Europa). La differenza principale con la cottura in pentola è che il riso viene sempre cotto al punto giusto, né scotto né troppo al dente né bruciato, e senza dover fare essenzialmente nulla a parte inserire la giusta quantità d’acqua. Le cuociriso hanno prezzi piuttosto contenuti, che partono dai 40 euro, non sono troppo ingombranti e sono assai comode da usare. Tra quelle in offerta c’è anche la G3 Ferrari Sakuri’ So, con cui si possono preparare fino a dieci tazze di riso al vapore, e grazie all’apposito vassoio anche pesce e verdure. Ha una potenza di 700 watt che permette di cuocere il riso e gli altri alimenti piuttosto rapidamente. La G3 Ferrari Sakuri’ So su eBay con il voucher “CASA22” costa 45,58 euro. Un’alternativa alla Sukuri’ So è la Severin RK: fino al 30 ottobre è in offerta a 47,66 euro.