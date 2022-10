Sono le dichiarazioni di ieri del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi la notizia di apertura di quasi tutti i giornali di oggi: prima ha annunciato un accordo per affidare il ministero della Giustizia nel prossimo governo all’ex presidente del Senato Alberti Casellati, smentito però da Fratelli d’Italia, poi in una riunione del gruppo parlamentare alla Camera ha detto di aver riallacciato buoni rapporti con il presidente russo Vladimir Putin, provocando ulteriori tensioni nella maggioranza che dovrebbe sostenere il prossimo governo. Avvenire presenta invece la manifestazione per la pace in Ucraina organizzata per il prossimo 5 novembre a Roma, mentre il Sole 24 Ore ipotizza fra i primi provvedimenti del prossimo governo una sanatoria sulle cartelle esattoriali.