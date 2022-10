Le prime pagine dei giornali di oggi sono in gran parte dedicate alle trattative nella coalizione di destra per formare il prossimo governo, che vengono descritte in modi molto diversi: il Corriere della Sera parla di una «tregua», mentre Repubblica parla di «sabbie mobili» e il Fatto Quotidiano di «ricatto». Le cose sono probabilmente ancora in alto mare. Si parla poi diffusamente degli sviluppi della guerra in Ucraina, della presunta decisione di Paola Egonu di lasciare la nazionale di pallavolo dopo il terzo posto ai Mondiali ottenuto sabato e della vittoria della Juventus nel derby con il Torino.