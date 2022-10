L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali femminili di pallavolo battendo gli Stati Uniti per 3-0 nella finale per il terzo e quarto posto giocata sabato ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi. L’Italia, che era tra le squadre favorite per la vittoria del torneo, aveva perso contro il Brasile in semifinale giovedì. La finale dei Mondiali si giocherà questa sera tra Serbia e Brasile.