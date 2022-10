Francesco Bagnaia, della Ducati, è arrivato terzo nel Gran Premio d’Australia di MotoGP ma ora è primo nella classifica del Mondiale

Francesco Bagnaia, pilota italiano della Ducati, è arrivato terzo nel Gran Premio d’Australia di MotoGP che è stato corso sul circuito di Phillip Island quando in Italia era la prima mattina di domenica. Il terzo posto di Bagnaia – arrivato con poco distacco dietro gli spagnoli Alex Rins e Marc Marquez – gli ha comunque permesso di arrivare al primo posto della classifica generale del Mondiale, superando il francese Fabio Quartararo, che domenica si è ritirato dopo una caduta. Bagnaia ora ha 14 punti di vantaggio in classifica e ancora due gare da disputare: quella in Malesia il 23 ottobre e quella a Valencia, in Spagna, il 6 novembre.