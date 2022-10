Le partite della prima giornata di qualificazioni del nuovo torneo ATP 250 di Napoli sono state rinviate per le cattive condizioni dei campi da gioco

Le partite della prima giornata di qualificazioni del nuovo torneo tennistico ATP 250 di Napoli sono state rinviate per via delle cattive condizioni dei campi da gioco.

Sabato mattina gli organizzatori del torneo – il Tennis Club Napoli – avevano annunciato un posticipo dell’inizio delle partite di oggi, per via dei problemi che le piogge di due giorni fa avevano causato ai campi, ma nel pomeriggio è stato annunciato il rinvio a domani di tutte le partite, che saranno giocate sui campi del vicino Tennis Club Pozzuoli.

Video e foto pubblicati sui social network mostrano i campi visibilmente rovinati, con increspature e avvallamenti. Gli organizzatori del torneo hanno detto che le partite del tabellone principale inizieranno come previsto lunedì, al termine delle qualificazioni.

Veremos qué decisión toma la organización del torneo, pero con las pistas así va a ser difícil llevar a cabo la programación esperada. @josemorgado pic.twitter.com/TJ6tnGwLCu — Christian (@Christian2dos) October 15, 2022

Il torneo ATP 250 di Napoli è alla sua prima edizione e la sua introduzione nel calendario dei tornei internazionali è stata possibile per via della cancellazione di tornei normalmente organizzati in Cina e in Russia. I campi per il torneo, in materiale sintetico, sono stati costruiti per l’occasione: alcuni sono stati costruiti sopra ai campi di terra rossa del Tennis Club Napoli, uno – quello più importante – è stato costruito per l’occasione a poca distanza, al centro della Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli.

I campi di Napoli iniziano a cambiare volto in vista dell'ATP 250 pic.twitter.com/5PTopTqHgh — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) September 12, 2022

Secondo il Corriere della Sera, i problemi ai campi sarebbero stati causati dalle assi di legno utilizzate per coprire i campi di terra, che si sarebbero impregnate d’acqua con le piogge dei giorni scorsi.

I tornei ATP 250 sono quelli con un montepremi compreso tra 416.000 dollari e un milione di dollari, e seguono per importanza i tornei del Grande Slam, le ATP Finals, i tornei ATP Masters 1000 (tra i quali ci sono gli Internazionali d’Italia) e i tornei ATP 500.