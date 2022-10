Un uomo ha ucciso cinque persone in un’area residenziale a Raleigh, in North Carolina

Giovedì cinque persone sono state uccise mentre si trovavano su un sentiero in una zona residenziale a Raleigh, la capitale del North Carolina, nella parte orientale degli Stati Uniti. È stato ucciso anche un poliziotto fuori servizio. Altre due persone, tra cui un secondo agente, sono state portate in ospedale: il poliziotto è stato dimesso, mentre l’altra persona è in condizioni critiche. La persona sospettata di aver sparato è stata trovata e arrestata alcune ore dopo.

Secondo le ricostruzioni della polizia, un uomo descritto come un giovane maschio bianco ha cominciato a sparare attorno alle 17 lungo una passeggiata sul fiume Neuse, in un’area residenziale nel nord-est della città. Al momento il suo nome e la sua età non sono stati resi noti, e non si conosce nemmeno la motivazione del gesto. La sindaca di Raleigh, Mary-Ann Baldwin, ha detto che il giovane è stato arrestato attorno alle 20 in una vicina zona residenziale.

Sia Baldwin che il governatore dello stato, Roy Cooper, hanno condannato la sparatoria, la più recente di una serie di eventi violenti che questa settimana hanno provocato morti in tutto il paese, anche tra le forze dell’ordine. Domenica cinque persone sono state uccise in una sparatoria nel South Carolina, mentre mercoledì sera due poliziotti sono stati uccisi a Bristol, in Connecticut, in quella che in base alle prime ricostruzioni è sembrata un’imboscata. Sempre nell’arco della settimana sono stati uccisi altri due poliziotti a Greenville, in Mississippi e a Las Vegas, in Nevada.

