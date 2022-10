Ci sono grossi ritardi e treni cancellati sulla linea ferroviaria Roma-Napoli per via di un guasto

Un guasto alla rete elettrica sulla linea ferroviaria tra Napoli e Roma sta causando grossi ritardi e treni cancellati. Il guasto, avvenuto tra Anagni e Labico verso le 7 di giovedì mattina, ha provocato rallentamenti sia sulla linea ad alta velocità che sulle linee normali. Si registrano fino a 100 minuti di ritardo per alcuni treni, in particolare quelli in partenza da Napoli e diretti a Nord. Trenitalia fa sapere che oggi termineranno la corsa ad Anagni il treno FR 9304 partito da Napoli Centrale e diretto a Torino Porta Nuova e il treno FR 9406 partito da Napoli Centrale diretto a Venezia Santa Lucia. In entrambi i casi i passeggeri troveranno un collegamento che li porterà a Roma Termini.