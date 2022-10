L’Italia è stata battuta dal Brasile nelle semifinali dei Mondiali femminili di pallavolo

La Nazionale femminile di pallavolo è stata battuta 3-1 dal Brasile nella semifinale dei Mondiali ed è stata quindi eliminata dal torneo. Era la partita tra le prime due nazionali del ranking mondiale e tra due delle grandi favorite per la vittoria del torneo. Si erano già incontrare nella fase ai gironi, e il Brasile aveva vinto per tre set a due nell’unica sconfitta dell’Italia nel torneo. Nella semifinale, giocata nei Paesi Bassi, l’Italia ha sofferto nuovamente la difesa pressoché impeccabile delle brasiliane e ha commesso troppi errori in attacco. È riuscita a vincere il secondo set, ma poi ne ha persi due consecutivi, l’ultimo dei quali con un netto 25-19.

Il Brasile giocherà quindi la finale dei Mondiali sabato sera contro la Serbia campionessa in carica, mentre l’Italia si giocherà il terzo posto sabato pomeriggio contro gli Stati Uniti.