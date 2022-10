Nella notte c’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 al largo della costa di Catanzaro, in Calabria 

Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 al largo della costa di Catanzaro, in Calabria: secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) l’epicentro è stato in mare, al largo di Catanzaro Lido, e l’ipocentro a 36 chilometri di profondità. Non ci sono per ora segnalazioni di danni e di feriti, ma le scosse sono state percepite piuttosto nettamente dagli abitanti di Catanzaro e in altre città calabresi, tra cui Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Nei momenti successivi diverse persone hanno chiamato i Vigili del Fuoco o sono scese in strada nel timore di ulteriori scosse.

Nel frattempo il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha ordinato per oggi la chiusura di tutte le scuole in via precauzionale. Fiorita ha detto che la chiusura servirà a valutare la sicurezza degli edifici.