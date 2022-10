Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: la guerra fra Russia e Ucraina, con la riunione di ieri del G7 che ha deciso l’invio di altre armi all’Ucraina, i bombardamenti russi sulle città che continuano e l’apertura del ministro degli Esteri russo Lavrov a un incontro fra il presidente Putin e quello degli Stati Uniti Biden, e le trattative fra i partiti della destra per la formazione del nuovo governo e le presidenze di Camera e Senato. Il Sole 24 Ore apre sui dati del Fondo Monetario Internazionale che prevede un’economia in recessione nel 2023 per Germania e Italia, mentre i giornali sportivi commentano le sconfitte di ieri sera di Juventus e Milan in Champions League.