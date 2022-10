La Nazionale femminile di pallavolo ha battuto la Cina e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali

L’Italia ha battuto 3-1 la Cina nei quarti di finale dei Mondiali di pallavolo in corso tra Polonia e Paesi Bassi. Si è quindi qualificata alle semifinali, che giocherà contro la vincente di Brasile-Giappone (in programma stasera alle 20). L’Italia aveva già giocato, e battuto, la Cina sabato scorso, nell’ultima partita della seconda fase a gironi. Allora il punteggio era stato di tre set a zero (26-24, 25-16 e 25-20). Oggi la Nazionale ne ha concesso uno alle avversarie e ha vinto i suoi tre set 25-16, 25-22, 25-17.