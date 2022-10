La Russia ha attaccato Kiev

Caricamento player

A partire dalle 8:30 di lunedì (le 7:30 in Italia) numerose esplosioni sono state segnalate in un’area centrale di Kiev, la capitale dell’Ucraina, dovute al lancio di missili da parte della Russia dopo che nella notte c’erano stati nuovi bombardamenti nell’area di Zaporizhzhia, nel sud-ovest del paese. Le notizie sono ancora parziali, ma l’attacco potrebbe essere una rappresaglia dopo l’esplosione che sabato 8 ottobre ha seriamente danneggiato il ponte che collega la Russia alla Crimea.

Sono state segnalate esplosioni nelle prime ore di lunedì a Dnipro, Leopoli nell’ovest del paese e altre città, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che ci sono numerosi morti e feriti.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Le esplosioni sono state segnalate in una zona non distante dal centro di Kiev, una di queste vicino a una sede universitaria nei pressi del parco Taras Shevchenko, in un momento in cui le strade erano trafficate con molte persone che stavano andando al lavoro. I primi video condivisi sui social network hanno mostrato alte colonne di fumo sulla città. Gli attacchi sono stati in seguito confermati dal sindaco Vitali Klitschko.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

Un corrispondente di BBC News era in diretta da Kiev mentre è avvenuto il bombardamento. Nel video si sentono il rumore di avvicinamento dei missili e in seguito almeno un’esplosione, prima dell’interruzione del collegamento.

Several large explosions hear in the Ukrainian capital #Kyiv within the past hour. BBC Correspondent @hugobachega forced to take cover during a live broadcast: #UkraineRussianWar pic.twitter.com/fP0OE38KEX — Owen Clegg (@ojclegg) October 10, 2022

Domenica sera il presidente russo, Vladimir Putin, aveva accusato l’esercito ucraino di avere condotto l’attacco esplosivo sul ponte definendolo «un atto di terrorismo» organizzato per «distruggere un’infrastruttura civile essenziale per la Russia». Aveva poi aggiunto che gli autori dell’attacco fanno parte dei servizi segreti ucraini, senza fornire ulteriori informazioni o una ricostruzione più accurata dell’esplosione, che ha danneggiato parte di una carreggiata del ponte.

La Russia ha avviato un’indagine, mentre il governo ucraino non ha rivendicato espressamente l’attacco, pur mostrando una certa soddisfazione per l’esito. Un consigliere di Zelensky ha respinto le accuse di Putin e riferendosi alla Russia ha detto che «c’è solo uno stato terrorista» e che «il mondo intero sa quale sia».

Dopo l’esplosione al ponte di sabato, ci si attendevano nuovi intensi attacchi da parte della Russia in segno di rappresaglia. Prima di Kiev, i bombardamenti si erano concentrati nell’area di Zaporizhzhia, dove nella notte tra domenica e lunedì alcuni missili hanno raggiunto il centro cittadino distruggendo alcuni edifici civili. Nella giornata di domenica altri attacchi avevano causato grandi danni alla città e la morte di almeno 14 persone, con decine di feriti gravi, compresi 11 bambini secondo il governo ucraino.

Kyiv city centre right now. pic.twitter.com/hLFFBNvYec — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 10, 2022

Oggi Putin parteciperà al Consiglio nazionale di sicurezza per confrontarsi con i rappresentanti dell’esercito russo e di altri esperti sull’esplosione avvenuta sul ponte sabato. Nel corso della riunione potrebbero essere decise ulteriori azioni contro l’Ucraina, dopo i nuovi bombardamenti di questa mattina.