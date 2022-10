Weekly Beasts

Tra le foto degli animali fotografati in settimana le prime immagini a farsi notare sono state scattate nel parco La Paz di San José, in Costa Rica: sono ritratti di due libellule, un’iguana, un uccello e la sua preda e due anatre fischiatrici becco rosso. I soggetti nominati fin qui riempiono l’inquadratura e sembrano fotografati da vicino, con colori accesi, ma ci piacciono anche la luce serale della foto di un cane in spiaggia a La Guaira, o quella lunare dietro queste file di storni, insieme al cielo grigio che fa da sfondo a un ragno alle prove del Gran premio del Giappone di Formula 1. Per finire con lo sguardo severo di un gatto e quello concentrato di un’aquila calva.