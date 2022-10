Nel nord della Germania il traffico ferroviario è stato bloccato per oltre tre ore a causa di un sabotaggio

Sabato mattina moltissimi treni sono rimasti fermi per oltre tre ore nelle stazioni nel nord della Germania a causa di un sabotaggio che ha bloccato la rete dei trasporti. Il ministro federale dei trasporti, Volker Wissing, ha detto che il blocco del traffico è stato causato dal taglio di alcuni cavi essenziali per garantire le comunicazioni e la sicurezza sulla rete ferroviaria tedesca. Sono stati cancellati sia treni dell’alta velocità che diversi treni regionali. Al momento non è chiaro chi siano i responsabili del sabotaggio: del caso si sta occupando la polizia federale tedesca. Il traffico ferroviario è ripreso nella tarda mattinata.