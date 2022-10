Nove persone sono morte nell’esplosione di un distributore di benzina a Creeslough, in Irlanda

Venerdì pomeriggio nove persone sono morte a causa dell’esplosione di un distributore di benzina a Creeslough, nella contea di Donegal, in Irlanda. L’esplosione è avvenuta poco dopo le 15: ha distrutto completamente la stazione di servizio, un edificio e parte di un condominio poco distante. Inizialmente sembrava che i morti fossero tre, ma nella mattinata di sabato i soccorritori hanno recuperato altri sei corpi. Otto persone sono state ricoverate in ospedale, alcune in gravi condizioni. La polizia irlandese è al lavoro per capire quali siano state le cause dell’esplosione.

Creeslough è una piccola città dove abitano 400 persone, dista circa 25 chilometri da Letterkenny e poco meno di 50 chilometri dal confine con l’Irlanda del Nord.