La Nazionale italiana si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo femminile

Venerdì la Nazionale italiana di pallavolo femminile ha battuto l’Argentina 3 a 0 e si è qualificata matematicamente per i quarti di finale dei Mondiali, che si stanno giocando nei Paesi Bassi e in Polonia. Con la vittoria di oggi l’Italia è momentaneamente prima nel girone E, ma per confermare questa posizione dovrà battere anche la Cina nella sua ultima partita della fase a gironi, che si giocherà domani, sabato 8 ottobre, alle 13.30. Se si confermerà al primo posto, ai quarti giocherà contro la quarta del girone E.