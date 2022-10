L’apertura dei principali giornali di oggi è dedicata a notizie diverse: il vertice dei capi di stato dei paesi della Comunità politica europea a Praga e la riunione del consiglio informale dell’Unione Europea, in cui si discute di nuove iniziative per contrastare gli aumenti delle tariffe energetiche e di un tetto al prezzo di acquisto del gas, l’attuazione dei progetti del PNRR dopo le parole di Meloni e Draghi in merito, il decreto approvato dal governo per ridurre orari e temperature del riscaldamento invernale, le ipotesi sui nomi dei possibili ministri del prossimo governo, i naufragi di due imbarcazioni di migranti nel mare Egeo, la direzione del Partito Democratico tenutasi ieri, mentre il Fatto apre sulla manifestazione per la pace in Ucraina promossa fra gli altri dal Movimento 5 Stelle.