La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulle accuse della leader di Fratelli d’Italia al governo Draghi di essere in ritardo nell’attuazione delle riforme previste nel PNRR, e della risposta del presidente del Consiglio in difesa dell’azione del suo governo. Il Corriere della Sera apre invece sulle discussioni fra i paesi dell’Unione Europea sul tetto al prezzo del gas, il Manifesto segue le manifestazioni di protesta dei rider dopo la morte di uno di loro a Firenze, Avvenire e il Fatto si occupano dell’organizzazione di una manifestazione per la pace fra Russia e Ucraina, e Domani titola sulla crisi del Partito Democratico, mentre i giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Champions League, con la vittoria della Juventus e la sconfitta del Milan.