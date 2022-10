Mercoledì il giocatore di scacchi statunitense Hans Niemann ha fatto il suo primo discorso pubblico dopo la pubblicazione dei risultati dell’indagine del sito Chess.com secondo cui potrebbe aver barato in oltre 100 partite organizzate online, molto più spesso di quanto lui stesso aveva ammesso in precedenza. Dopo una partita vinta contro lo statunitense Christopher Yoo in un torneo a St. Louis, negli Stati Uniti, Niemann è stato intervistato e senza mai parlare direttamente delle recenti accuse ha detto di non avere intenzione «di tirarsi indietro», sostenendo implicitamente che non smetterà di competere a livello professionistico.

"It was such a beautiful game I don't need to describe it."

–@HansMokeNiemann's brief post-game interview after his victory vs. GM Yoo#USChessChamps pic.twitter.com/S1FFUdAO2t

— Saint Louis Chess Club (@STLChessClub) October 5, 2022