Otto cose che abbiamo comprato a settembre

Un mouse verticale

Racconta una redattrice: «Dopo aver imprecato per settimane per quello che aveva tutta l’aria di essere un principio di sindrome del tunnel carpale o almeno un’infiammazione fastidiosissima, mi sono rivolta a un amico programmatore per chiedergli come gestisce questo rischio del mestiere. Mi ha detto che tantissimi suoi colleghi non possono più vivere senza un mouse verticale. Aveva ragione». Quello che ha scelto lei costa 14 euro, su Amazon: «è tra i meno costosi in circolazione ma fa il suo sporco lavoro».

Un cappello con retina antizanzare

Un redattore racconta che sua madre ha un orto che accudisce con amore, ma che ogni volta che ci va, soprattutto d’estate, viene attaccata da zanzare e altri piccoli insetti le cui punture le danno una reazione allergica. Per aiutarla, il redattore le ha comprato un cappello con una zanzariera per proteggere la testa, e ora va molto meglio. Costa 15 euro, su Amazon.

Un’illustrazione

Una redattrice ha regalato a una coppia di amiche un disegno dell’illustratrice Idoutore. Quella scelta dalla redattrice non è replicabile e costava attorno ai 70 euro, ma si può scegliere tra molti altri disegni, che hanno prezzi diversi.

Una coppia di fermafinestre

Una redattrice che si sta felicemente trasferendo nella sua nuova casa e ha comprato questi piccoli attrezzi per tenere le finestre aperte evitando che sbattano «perché nella casa nuova gira molta aria (evviva!)». Avendo questa forma, spiega la redattrice, si possono incastrare in vari modi tra stipiti, davanzali, pavimenti. Costano 9 euro la coppia, su Amazon.

Un casco da bici e sci, insieme

«Da neosostenitrice della sicurezza in bici», spiega una redattrice, «non posso che segnalare questo casco Bern che è omologato per bici E sci, e non è brutto (nemmeno bello, ma vabbè, la sicurezza viene prima)». La redattrice segnala che su questo sito costa meno rispetto al prezzo in negozio o sul sito del brand: 62 euro.

Una mandolina

Un redattore ha comprato una mandolina Joseph Joseph (più grattugia) perché prometteva di essere più pratica da usare e meno ingombrante di una normale mandolina. Dopo qualche settimana di utilizzo conferma la maggiore praticità, e dice che è anche abbastanza facile da pulire, ma che «rimane un oggetto da maneggiare con la stessa attenzione che bisogna avere con qualsiasi mandolina», quindi occhio alle dita. Costa 21 euro, su Amazon.

Un famoso succo di pomodoro

«Ho comprato questo succo di pomodoro speziatissimo dopo aver letto che era tra le bevande preferite della regina Elisabetta II. È in effetti il succo di pomodoro più buono (e caro) che abbia mai assaggiato», racconta un redattore.

Il succo è della marca Big Tom, che sul proprio sito vanta un Royal Warrant (una sorta di riconoscimento per chi ha fornito beni o servizi alla famiglia reale per un periodo di tempo prolungato), riconosciuto dalla regina Elisabetta nel 2002.

Si trova anche su Amazon, dove la bottiglia da 75 cl costa 22 euro.

Una moka adatta all’induzione

Un redattore ha deciso che avrebbe comprato una moka adatta all’induzione «per provare ad affrancarmi dalla schiavitù della capsula». Ha scelto questa di Bialetti, semplice e comoda. E sì, si è affrancato.

La moka si trova anche su Amazon, dove costa 30 euro.

