Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la guerra fra Russia e Ucraina, con le preoccupazioni per il possibile utilizzo di armi nucleari da parte russa e la riconquista di territori da parte ucraina, gli aumenti delle tariffe energetiche, con la ricerca di un accordo fra i paesi dell’Unione Europea per fronteggiare la crisi economica, e le trattative fra i partiti per la formazione del nuovo governo, con la conferma della richiesta della Lega del ministero dell’Interno per Matteo Salvini. Domani apre invece sulle condizioni di lavoro dei rider in Italia, Libero si occupa delle inchieste sul Partito Democratico romano, e i giornali sportivi commentano le vittorie di Inter e Napoli in Champions League.