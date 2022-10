La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle notizie legate agli aumenti delle tariffe energetiche, con le trattative fra i paesi dell’Unione Europea per mosse comuni dopo la decisione del piano di aiuti della Germania, gli effetti sull’economia italiana e le manifestazioni di protesta in alcune città italiane. Il Manifesto, il Messaggero e Domani si occupano delle manifestazioni di protesta in Iran e dell’arresto di una donna italiana nel paese, Avvenire e l’Osservatore Romano tornano sull’appello del Papa di domenica per la pace fra Russia e Ucraina, e i giornali sportivi presentano la partita di Champions League di stasera fra Inter e Barcellona.