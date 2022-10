I quotidiani oggi si dividono tra quelli che hanno messo in primo piano gli ultimi aggiornamenti della guerra in Ucraina, e cioè la riconquista di Lyman da parte degli ucraini e la ritirata dei russi, e quelli che invece hanno dato risalto a una delle questioni relative alla formazione del prossimo governo, in particolare i dibattiti sui nomi dei ministri. I giornali locali invece dedicano spazio all’aumento delle bollette, alle proteste in merito e ad alcune possibili conseguenze, come l’aumento del costo delle cene nei ristoranti.