Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sull’annuncio del presidente russo Putin dell’annessione delle regioni occupate dell’Ucraina dopo i referendum farsa organizzati in quei territori e sulla richiesta di adesione alla NATO presentata dall’Ucraina, altri si occupano dei prezzi dell’energia e dell’ulteriore rinvio di un accordo nell’Unione Europea sul tetto al prezzo di acquisto del gas, richiesto da diversi paesi, per l’opposizione della Germania. Domani apre invece sulla lettera agli iscritti del segretario del PD Enrico Letta sul cammino del partito in vista del prossimo congresso, mentre i giornali sportivi presentano il campionato di Serie A che riprende oggi dopo la pausa per le nazionali con tre partite fra cui Inter-Roma.