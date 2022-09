Almeno 19 persone sono state uccise in un attentato suicida in una scuola di Kabul

La polizia di Kabul, in Afghanistan, ha detto che venerdì mattina c’è stato un attacco suicida in una scuola privata nella periferia occidentale della città, in cui sono state uccise almeno 19 persone e altre 27 sono state ferite. L’attentato è stato compiuto nel quartiere di Dasht-e-Barchi, in una scuola dove vari studenti – sia ragazze che ragazzi – si stavano esercitando in preparazione a un esame universitario.

La maggior parte delle persone che vivono nell’area appartiene alla minoranza di etnia hazara, di orientamento sciita, a lungo perseguitata sia dai talebani che da altri gruppi radicali sunniti come l’ISIS. Al momento l’attacco non è stato rivendicato.