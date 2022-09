La regina Elisabetta II è morta “di vecchiaia”, dice il suo certificato di morte

La regina Elisabetta II del Regno Unito è morta “di vecchiaia”: lo ha rivelato il National Records of Scotland, il dipartimento del governo scozzese che si occupa della gestione degli archivi di stato, che giovedì ha pubblicato il certificato di morte della regina.

Elisabetta II è morta lo scorso 8 settembre in Scozia, nella residenza reale del castello di Balmoral, a 96 anni e senza aver sofferto in passato di particolari malattie: proprio per questo motivo nei giorni scorsi molti giornali avevano già ipotizzato che la causa della morte potesse essere semplicemente la sua età avanzata, anche se nella comunità scientifica la morte “per vecchiaia” è parecchio dibattuta.

