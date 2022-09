L’11 novembre uscirà un nuovo disco di Bruce Springsteen, di cover di canzoni soul

L’11 novembre il cantautore americano Bruce Springsteen pubblicherà un nuovo disco, che conterrà 15 cover di storiche canzoni di genere soul. S’intitola Only The Strong Survive ed è il 21esimo disco della carriera di Springsteen, oltre che il primo di sole cover. L’ultimo era stato Letter to You, pubblicato nel 2020.

Il disco esce pochi mesi prima dell’inizio del nuovo tour di Springsteen, che partirà negli Stati Uniti a febbraio e poi si sposterà anche in Europa. In Italia Springsteen suonerà in tre date: il 18 maggio a Ferrara (al Parco Giorgio Bassani), il 21 maggio a Roma (al Circo Massimo) e il 25 luglio a Monza (all’Autodromo).