I giornali danno ancora molto spazio alle conseguenze delle elezioni politiche di domenica, con la maggior parte dei titoli che oggi si concentra sulle cose che dovrà fare il prossimo governo che entrerà in carica, che sarà guidato con ogni probabilità da Giorgia Meloni. Ci sono ancora varie riflessioni sull’importanza del ruolo che potrà avere il leader della Lega Matteo Salvini nel governo, e alcuni quotidiani più vicini alla destra come Il Tempo e La Verità fanno il punto sulle prime questioni che il governo dovrà risolvere non appena sarà operativo. La foto in prima pagina dei tre maggiori quotidiani per diffusione, ma anche di altri, riguarda le perdite di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel mar Baltico: sembra che siano state causate da due esplosioni, ma sulle responsabilità si sta ancora indagando, tra varie accuse alla Russia.