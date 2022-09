In Vietnam sono state evacuate più di 800mila persone nelle zone in cui dovrebbe arrivare il tifone Noru

In Vietnam sono state evacuate più di 800mila persone nella zona della costa in cui mercoledì mattina dovrebbe arrivare il tifone Noru. Sono state chiuse le scuole, cancellati gli eventi pubblici e sono stati annullati tutti i voli in nove aeroporti del paese, oltre che sospesi temporaneamente molti trasporti via terra. Alcune province non sono state evacuate, ma sarà comunque imposto un coprifuoco a partire da martedì sera.

Negli ultimi giorni il tifone Noru ha causato almeno otto morti e fatto enormi danni nelle Filippine, lasciando migliaia di persone senza elettricità. Altre 80mila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e a trasferirsi temporaneamente in rifugi di emergenza. Il tifone sta attraversando diverse zone del sudest asiatico, causando raffiche di vento che hanno superato i 180 chilometri orari anche martedì. Dopo il Vietnam è previsto che raggiunga la Thailandia.