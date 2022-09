Il primo discorso di Giorgia Meloni dopo la vittoria elettorale

Dopo le due e trenta del mattino di lunedì Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia e vincitrice delle elezioni, ha tenuto il suo primo discorso, che di fatto è stato il discorso della vittoria. È salita sul palco in un’atmosfera molto festosa, in cui è stata introdotta da una canzone di Rino Gaetano: Ma il cielo è sempre più blu. «Da quello che emerge dalle prime proiezioni penso si possa dire che dagli italiani a queste elezioni politiche è arrivata un’indicazione chiara… per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia», ha detto, per poi aggiungere: «È quindi probabilmente il tempo in cui gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne».

Meloni si è poi lamentata della campagna elettorale, che a suo dire è stata piuttosto «violenta» e «aggressiva» nei suoi confronti. Ma ha lasciato intendere che cercherà di dialogare con tutti perché, ha detto, l’Italia e l’Europa stanno andando incontro a una situazione particolarmente complessa «che richiede il contributo di tutti, che richiede un clima sereno, che richiede quel rispetto reciproco che è alla base del confronto di qualsiasi sistema democratico».

«Questo è il tempo della responsabilità», ha aggiunto. «È importante capire che se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti, lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l’obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide. Perché il grande obiettivo che ci siamo dati come forza politica è far sì che gli italiani possano tornare a essere orgogliosi di essere italiani, di sventolare la bandiera tricolore».