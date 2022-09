La destra ha vinto le elezioni con il 44% dei voti

La coalizione di destra ha vinto le elezioni politiche con un risultato che si attesterà intorno al 44% dei voti: con lo scrutinio arrivato nella sua fase finale Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, è il primo partito con oltre il 26%, mentre Lega e Forza Italia sono rispettivamente al 9% e all’8%. La coalizione avrà la maggioranza in Parlamento, anche se non dovrebbe raggiungere i due terzi. Il centrosinistra è intorno al 26,5%, con il Partito Democratico sotto al 20%. Il Movimento 5 Stelle ha preso intorno al 15%, il Terzo Polo l’8%. L’affluenza è stata del 64%, la più bassa della storia repubblicana. Il Post segue il lunedì dopo il voto con un liveblog, con tutte le notizie, e i risultati man mano che arrivano: che saranno consultabili interamente, collegio per collegio, in questa pagina speciale.