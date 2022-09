Weekly Beasts

Al funerale della Regina Elisabetta II non c’erano solo la famiglia reale, politici, diplomatici e migliaia di persone, ma anche i suoi animali prediletti: i due corgi Sandy e Muick e la cavalla Emma hanno assistito al passaggio del corteo funebre, curati dai membri dello staff. Concludiamo il capitolo reali e animali con una capra del reggimento reale del Galles in attesa del suo primo incontro con il re Carlo III. Le altre foto da sfogliare mostrano due mucche che si riparano dalla pioggia vicino a un negozio, un macaco su un tetto, una tartaruga che va a spasso per Tokyo e un sacco di pecore e gatti.